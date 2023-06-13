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وزارة الداخلية تطلق منصة لتنظيم عمل تسجيل السيارات (فيديو)

امن وقضاء
2023-06-13 | 05:14
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وزارة الداخلية تطلق منصة لتنظيم عمل تسجيل السيارات (فيديو)
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وزارة الداخلية تطلق منصة لتنظيم عمل تسجيل السيارات (فيديو)

أطلق وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي منصة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، مصلحة تسجيل السيارات والآليات - الدكوانة، لتنظيم عمل تسجيل السيارات.
 
**للاطلاع على عمل المنصّة الضغط هنا، وتجدون فيديو أدناه يُشدَّدُ فيه على ضرورة حجز موعد من قبل المواطنين قبل الحضور الى مركز النافعة في الدكوانة عبر الموقع الالكتروني tmo.gov.lb، ابتداءً من يوم الخميس ١٥ الجاري، والخطوات الواجب اتباعها.
 


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