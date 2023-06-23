لودريان يلتقي قائد الجيش..

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو في الوضع الأمني ووضع المؤسسة العسكرية، إضافة إلى الشأن السياسي العام.