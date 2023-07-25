إنقطاع الكهرباء عن قصر العدل منع الإستماع إلى رجا سلامة وماريان الحويك والجلسة التالية في 2 آب

أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة الإستماع إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، إلى الأربعاء 2 آب المقبل، بعد تعذّر إستجوابهما اليوم نتيجة إنقطاع الكهرباء عن قصر العدل منذ الصباح، بحسب الوطنية للاعلام.