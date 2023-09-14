سُبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة في لقاء البيسري - فرونتسكا

بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوّانا فرونِتسكا في "الأوضاع العامة، وسُبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة"، وفق بيان عن شؤون الاعلام في الامن العام.



