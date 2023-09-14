الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف أشخاص كانوا يتحضّرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية

امن وقضاء
2023-09-14 | 11:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف أشخاص كانوا يتحضّرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقيف أشخاص كانوا يتحضّرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية

في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد توافر معلومات لدى مديرية المخابرات عن قيام المواطنَين (ع.ع.) و(ق.ع.) بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب في مرفأ العبدة – طرابلس، دهمت دورية من المديرية منزل الأخير حيث أوقفت 48 سوريًّا  كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. ك

وتم ضبط المركب المذكور.

أخبار لبنان

امن وقضاء

تهريب غير شرعي

الجيش

LBCI التالي
اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة لم ينجحْ في الصمود
اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:05

وفد من "حماس" زار مدير المخابرات في الجيش اللبناني... أبو مرزوق: ما يجري في عين الحلوة يأتي ضمن أهداف إقليمية ودولية

LBCI
أخبار دولية
05:11

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 17 مسيّرة روسية

LBCI
أمن وقضاء
02:14

قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا

LBCI
أخبار دولية
2023-09-13

40 قتيلًا على الأقل في غارات نفذها الجيش في دارفور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

صيدا تحوّلت إلى مدينة أشباح... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل دخل الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في عين الحلوة حيّز التنفيذ؟

LBCI
امن وقضاء
10:00

الاتفاق على وقف إطلاق النار في عين الحلوة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-09-10

عوامل عدّة تقف وراء قوة الزلزال الذي ضرب المغرب.. فما هي؟

LBCI
اقتصاد
2023-02-28

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟

LBCI
حال الطقس
2023-05-27

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
2023-09-12

غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث

LBCI
أخبار لبنان
13:42

السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

صيدا تحوّلت إلى مدينة أشباح... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل دخل الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار في عين الحلوة حيّز التنفيذ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ماذا تقول الهندسة عن اسباب انهيار السدين المائيين في ليبيا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
15:46

تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض

LBCI
منوعات
14:41

دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
07:00

خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

LBCI
امن وقضاء
17:22

اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!

LBCI
منوعات
15:55

"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!

LBCI
منوعات
07:18

سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
14:17

اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More