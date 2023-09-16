امن الدولة في النبطيّة جالت في المكتبات ووجهت إنذارات لمخالفي التسعيرة القانونيّة

جالت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة في النبطية على المكتبات في المنطقة، وذلك مع انطلاق العام الدراسيّ وصرخة أهالي التلامذة بسبب ارتفاع أسعار الكتب والقرطاسيّة إلى مستوىً مستفزّ.



ووجّهت الدورية إنذارات للمكتبات التي تخطّت تسعيراتها الحدود القانونيّة، وطلبت إليها التزام التسعيرة الرسميّة للكتب والقرطاسيّة المدرسيّة والحقائب عل مختلف أنواعها.