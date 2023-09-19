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أبناء بلدة العوينات يوقفون أعدادًا كبيرة من العابرين غير الشرعيين ويسلمونهم للجيش (فيديو)
امن وقضاء
2023-09-19 | 05:28
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أبناء بلدة العوينات يوقفون أعدادًا كبيرة من العابرين غير الشرعيين ويسلمونهم للجيش (فيديو)
بعد تحقيق الي أجرته الـLBCI عن خطوط التهريب في العوينات العكارية والذي عرض يومي الأحد والاثنين، تلقت الـLBCI عددًا من الاشرطة التي تظهر أبناء البلدة يوقفون أعدادًا كبيرة من العابرين غير الشرعيين، جرى تسليمهم للجيش اللبناني، علما أن المطلوب أيضا من الأجهزة الأمنية توقيف رؤوس الشبكات وأفرادها المعروفون لديها.
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