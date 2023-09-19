الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبناء بلدة العوينات يوقفون أعدادًا كبيرة من العابرين غير الشرعيين ويسلمونهم للجيش (فيديو)

امن وقضاء
2023-09-19 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبناء بلدة العوينات يوقفون أعدادًا كبيرة من العابرين غير الشرعيين ويسلمونهم للجيش (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أبناء بلدة العوينات يوقفون أعدادًا كبيرة من العابرين غير الشرعيين ويسلمونهم للجيش (فيديو)

بعد تحقيق الي أجرته الـLBCI عن خطوط التهريب في العوينات العكارية والذي عرض يومي الأحد والاثنين، تلقت الـLBCI عددًا من الاشرطة التي تظهر أبناء البلدة يوقفون أعدادًا كبيرة من العابرين غير الشرعيين، جرى تسليمهم للجيش اللبناني، علما أن المطلوب أيضا من الأجهزة الأمنية توقيف رؤوس الشبكات وأفرادها المعروفون لديها.
 
 
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

العوينات

يوقفون

أعدادًا

كبيرة

العابرين

الشرعيين

ويسلمونهم

للجيش

(فيديو)

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-21

ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟

LBCI
فنّ
2023-09-17

أسماء كبيرة رسمت خارطة الفن اللبناني... هكذا كان ظهور المكرمين في الحفلات الأولى "للموركس دور"! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-11

في مشهد غير مألوف... نهر من النبيذ يغرق شوارع بلدة برتغالية! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-09-01

أراد أن يصطاد سمكة زرقاء كبيرة فاصطاد وحشاً! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين المرخص وغير المرخص... هل بدأت حملة التشدد على المستثمرين من التابعية السورية؟

LBCI
امن وقضاء
10:29

خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:02

قتل ابنة الـ 7 سنوات بأشنع الطرق...وهذا كان مصيره: اليكم ما حصل!

LBCI
خبر عاجل
2023-08-09

الجيش اللبناني رفع الشاحنة ويقوم بتفريغ حمولتها ونقلها إلى شاحنته

LBCI
منوعات
09:39

وضع أفعى حول رقبته خلال ركوبه الأمواج... عقابه كان قاسيا!

LBCI
منوعات
2023-08-20

إعصار مخيف يضرب طريقًا سريعًا في رود آيلاند... اقتلع الأشجار والمنازل! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:38

في الجنوب تقاعس القضاء يخلق "نقزة" بين الناس لا حلّ لها سوى محاسبة القتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق

LBCI
أخبار لبنان
13:52

المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ميقاتي في نيويورك ولقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل يكون منصب السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية من نصيب الكاتب امين معلوف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين المرخص وغير المرخص... هل بدأت حملة التشدد على المستثمرين من التابعية السورية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل ينفجر ملف النازحين في وجه أوروبا عبر لبنان وقبرص؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
منوعات
09:55

بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!

LBCI
امن وقضاء
10:29

خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه

LBCI
فنّ
09:07

وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!

LBCI
منوعات
11:00

سيدة تتحدث عن رغبتها بخوض "علاقة مفتوحة" مع زوجها... ولكن!

LBCI
خبر عاجل
09:12

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد

LBCI
منوعات
10:28

ثبتها زوجها على الأرض وحلق شعرها ثم قضم أذنها واغتصبها... هربت عارية وتفاصيل ما حصل معها مرعبة! (صور)

LBCI
منوعات
15:51

توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More