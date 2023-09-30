أقدما على تعذيب كلب وربطه وجرّه بوحشيّة بواسطة حبل مربوط بسيارة...

بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لسيارة نوع "هوندا CRV" لون أبيض يقوم سائقها بجرّ كلب بواسطة حبل مربوط بالسيارة، في خراج بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات خلال ساعات قليلة من تحديد هوية المتورّطين بعملية تعذيب الكلب وهما المدعوان:



ا. ح. (من مواليد عام 1950، لبناني) صاحب السيارة

ع. م. (من مواليد عام ۱۹۷۳، سوري).



وبالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في بلدَتَيْ بنت جبيل وتبنين.



وبالتحقيق معهما، اعترفا أنهما نفّذا عملية تعذيب الكلب بهدف التخلّص منه ورميه بعيدًا عن منزل الأول كونه يسبّب له الإزعاج.