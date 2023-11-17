عصابة ترويج عملة مزيّفة في البقاع الأوسط تقع في قبضة شعبة المعلومات

بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بترويج العملة المزيّفة في بلدة زحلة ومحيطها، ويستهدف أفرادها الصيدليات ومحطات المحروقات والمطاعم، حددت القطعات المختصة في شعبة المعلومات هوية أفراد العصابة، وهم كلّ من:



أ. أ. (مواليد عام 2000، سوري)

و. ب. (مواليد عام 2003، لبناني)

م. غ. (مواليد عام 2003، لبناني).



وبتاريخي 14 و15 -11-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيف الأوّل والثاني في بلدة برالياس على متن سيارة نوع مرسيدس لون أسود من دون لوحات زجاجها حاجب للرؤية -تم ضبطها، وتبيّن أنّها تُستَخدَم في عمليات الترويج، والثالث تم توقيفه في مجدل عنجر.



وبتفتيشهم والسيارة، تم ضبط مبلغ مئتي دولار أميركي مزيّف.



أما بالتحقيق معهم، فاعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة قيامهم بترويج العملة المزيّفة (دولار أميركيّ) في الصيدليات، ومحطات المحروقات، والمطاعم في مناطق زحلة، وتعلبايا، وبرالياس، والمرج، وديرزنون، على متن سيارات عدّة، منها سيارة المرسيدس المضبوطة.