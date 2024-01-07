فادي الحسن للـLBCI: الشاشات ونظام جرارات الحقائب في المطار تعود تدريجيًا الى العمل

أكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن أن الشاشات ونظام جرارات الحقائب في المطار تعود تدريجيًا الى العمل.



وتحدّث الحسن، في حديث للـLBCI، عن اجتماع أمنيّ مع وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، مؤكدا أنه سيتم التعاون مع الفنيين للكشف على السيرفر لمعرفة سبب ومصدر الخرق.