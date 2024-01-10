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الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
امن وقضاء
2024-01-10 | 12:42
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الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"يعمد العدو الإسرائيلي إلى إطلاق بالونات حرارية فوق القرى والبلدات اللبنانية، ويَسقط البعض منها قرب المناطق السكنية وبين المنازل دون أن ينفجر، ما يمثّل خطرًا على المواطنين بسبب احتوائها على مواد متفجرة وحارقة.
تحذّر قيادة الجيش المواطنين من خطورة الاقتراب من هذه البالونات أو لمسها كونها معرّضة للانفجار، كما تؤكد ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن مكان وجودها."
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