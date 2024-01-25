شورى الدولة ردَّ طلب وقف تنفيذ قرار تكليف القاضي حلاوي بمهام قاضي التحقيق الأول

ردَّ مجلس شورى الدولة طلب وقف تنفيذ قرار تكليف القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التحقيق الأول بالإنابة، في بيروت، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية.



واعتبر أنّ شروط وقف التنفيذ ليست متحقّقة، وذلك على خلفية المراجعة، التي كان قد تقدّم بها القاضي فؤاد مراد، أمام المجلس، في وجه الدولة اللبنانية ممثَّلة بوزارة العدل والتي تضمّنت المطالبة بتقصير المهل ووقف تنفيذ القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالإنابة، في بيروت، حبيب رزق الله والمتضمّن تكليف القاضي بلال حلاوي مهام قاضي التحقيق الأول، في بيروت، والمطالبة بالاستعاضة عن القرار المذكور بعد إبطاله بتنفيذ أحكام المادة 36 من قانون القضاء العدلي لجهة تكليف القاضي الأعلى درجة.



وورد، في متن قرار مجلس الشورى، ضمن تعليلات الردّ، القرار المطعون فيه والذي كان قد قبله المجلس شكلًا، قد احترم في مطلق الأحوال تسلسل الدرجات، إذ إنّ القاضي المكلّف مهام قاضي التحقيق الأول هو الأعلى درجة من بين القضاة الأصيلين، في حين أن المستدعي هو "من قضاة النيابة العامة بالانتداب.



وتجدر الإشارة إلى أنّ مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت يشهد شغورًا، منذ العام 2019، وقد توالى على هذا المركز بالإنابة بفعل الشغور القاضيان جورج رزق (تقاعد في نيسان 2020) وشربل أبو سمرا (تقاعد في تشرين الثاني 2023).