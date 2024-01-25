ينقل كميات من المواد المخدّرة في منطقة الشمال وشعبة المعلومات تكشف هويته

رصدت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ف. غ. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) ينقل كميات من المخدرات في منطقة الشمال، على متن سيارة أجرة في محلة بحنين، حيث تم نصب كمين محكم له وتم توقيفه.



وبتفتيشه، ضبط بحوزته:



/5/ قفازات بداخلها مادة حشيشة الكيف زنة الواحد حوالي /172/غ.

/36/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.

علبتان بلاستيكيتان بداخلهما بودرة الكوكايين.

/910/ حبات مخدرة نوع كبتاغون.



وبالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل المخدرات لصالح أحد التجار في منطقة وادي خالد، وأنه يتقاضى مبلغ /260/ دولارًا أميركيًا، وأضاف أنه كان بصدد نقل كمية المخدرات التي ضبطت بحوزته من محلة العبدة إلى طرابلس، وأنه يتعاطى المخدرات.