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البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون والتقى نقيب محامي طرابلس والشمال
امن وقضاء
2024-02-15 | 08:48
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البيسري بحث والمستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي في سبل التعاون والتقى نقيب محامي طرابلس والشمال
بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع نقيب محامي طرابلس والشمال سامي الحسن على رأس وفد من مجلس النقابة، في التطورات المحلية الراهنة ومواضيع ذات اهتمام مشترك.
والتقى اللواء البيسري في مكتبه، المستشار الأمني لوزير الداخلية العراقي اللواء الدكتور سعد معن وبحثا في سبل التعاون والتنسيق.
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