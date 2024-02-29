أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدِّرات في بعبدا

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – مكتب بعبدا، السوريَّين (أ.م.) و(س. أ.) في محلّة الجندولين - قضاء بعبدا، رغم محاولتهما الفرار باستخدام درّاجة ناريّة.



وعُثر على 60 مظروفًا من المخدّرات بأنواعٍ مختلفة، عند تفتيشهما.



وتبيّن أنّ (أ.م.) دخل الأراضي اللبنانيّة خلسةً، فيما (س.أ) إقامته منتهية الصلاحية.



سُلّما مع المضبوطات والدرّاجة الناريّة إلى القضاء المختصّ.