أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدِّرات في بعبدا

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدِّرات في بعبدا
امن وقضاء
2024-02-29 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمن الدولة توقف سوريّين يروّجان المخدِّرات في بعبدا
أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – مكتب بعبدا، السوريَّين (أ.م.) و(س. أ.) في محلّة الجندولين - قضاء بعبدا، رغم محاولتهما الفرار باستخدام درّاجة ناريّة.
وعُثر على 60 مظروفًا من المخدّرات بأنواعٍ مختلفة، عند تفتيشهما.
وتبيّن أنّ (أ.م.) دخل الأراضي اللبنانيّة خلسةً، فيما (س.أ) إقامته منتهية الصلاحية.
سُلّما مع المضبوطات والدرّاجة الناريّة إلى القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
امن وقضاء
الدولة
سوريّين
يروّجان
المخدِّرات
بعبدا
بوصعب بحث في الهجرة غير الشرعية مع مستشار الأمن القومي..والتقى لجنة اهالي شهداء المرفأ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-02-19
أمن الدولة توقف مهرّباً للأدوية
امن وقضاء
2024-02-19
أمن الدولة توقف مهرّباً للأدوية
0
أخبار دولية
2024-02-15
الفيليبين توقف امرأة "سهلت" تمويل تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
2024-02-15
الفيليبين توقف امرأة "سهلت" تمويل تنظيم الدولة الإسلامية
0
أمن وقضاء
2024-01-31
أمن الدولة في الجنوب توقف سوريًا يبتز الناس
أمن وقضاء
2024-01-31
أمن الدولة في الجنوب توقف سوريًا يبتز الناس
0
أخبار لبنان
2024-01-29
موظفو تعاونية موظفي الدولة يعلنون التوقف القسري عن العمل
أخبار لبنان
2024-01-29
موظفو تعاونية موظفي الدولة يعلنون التوقف القسري عن العمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:56
بوصعب بحث في الهجرة غير الشرعية مع مستشار الأمن القومي..والتقى لجنة اهالي شهداء المرفأ
امن وقضاء
08:56
بوصعب بحث في الهجرة غير الشرعية مع مستشار الأمن القومي..والتقى لجنة اهالي شهداء المرفأ
0
امن وقضاء
2024-02-27
قوى الأمن: بمكمن محكم القبض على مُروّجي مخدّرات في ضهر العين وزحلة
امن وقضاء
2024-02-27
قوى الأمن: بمكمن محكم القبض على مُروّجي مخدّرات في ضهر العين وزحلة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-26
اسرائيل تستهدف للمرة الاولى منطقة بعلبك...
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-26
اسرائيل تستهدف للمرة الاولى منطقة بعلبك...
0
امن وقضاء
2024-02-25
مطلوب بجرائم سرقة وتأليف عصابة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
امن وقضاء
2024-02-25
مطلوب بجرائم سرقة وتأليف عصابة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:09
تطبيق عالمي للمواعدة يصرف ثلث موظفيه لهذا السبب!
منوعات
16:09
تطبيق عالمي للمواعدة يصرف ثلث موظفيه لهذا السبب!
0
أخبار لبنان
2024-02-10
مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ... ماذا عن تعويضات القطاع العام والعسكريين؟
أخبار لبنان
2024-02-10
مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص ... ماذا عن تعويضات القطاع العام والعسكريين؟
0
صحة وتغذية
2024-02-28
فرنسا تمنع إطلاق تسميات "ستيك" و"إسكالوب" و"جامبون" على منتجات نباتية
صحة وتغذية
2024-02-28
فرنسا تمنع إطلاق تسميات "ستيك" و"إسكالوب" و"جامبون" على منتجات نباتية
0
منوعات
07:37
أميركية تدخل موسوعة غينيس... فازت بلقب "أكبر لسان لامرأة في العالم" (فيديو)
منوعات
07:37
أميركية تدخل موسوعة غينيس... فازت بلقب "أكبر لسان لامرأة في العالم" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
0
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
0
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
0
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ديربورن تدق ناقوس الخطر للادارة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ديربورن تدق ناقوس الخطر للادارة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
2
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
3
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
4
فنّ
04:59
وسام حنا ينشر فيديو لفادي إبراهيم: "أنا مش باقي"
فنّ
04:59
وسام حنا ينشر فيديو لفادي إبراهيم: "أنا مش باقي"
5
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
6
فنّ
05:02
"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)
فنّ
05:02
"My Way" بصوت فادي إبراهيم... الجمهور يستذكر صوته الساحر بالغناء (فيديو)
7
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
8
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More