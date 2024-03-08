البيطار نفى الخبر المتداول عن مضمون الاجتماع مع النائب العام التمييزي

علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام"، على "خبر نشره أحد المواقع الإلكترونية، ويتعلق بمضمون اجتماع عُقد في مكتب النائب العام التمييزي في بيروت، ونسب إلى المحقق العدلي تصرفات لا تمت إلى المناقبية القضائية بصلة".



ونفى البيطار "نفيا قاطعا كل ما ورد في هذا الخبر جملة وتفصيلا"، مؤكدا "احترام موقع النائب العام التمييزي وشخصه".