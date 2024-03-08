توقيف أشخاص لترويجهم المخدرات والسرقة واطلاق النار على منازل سكنية

أوقفت دورية من مديرية المخابرات اللبناني (ا.ع.)، في منطقة جونيه - كسروان، لإقدامه على ترويج المخدرات وقيادته سيارة غير قانونية.



وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي وكمية من المخدرات.



من جهة أخرى، أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة تمنين - البقاع اللبنانيَّين (م.ا.) لإطلاقه النار عدة مرات على منازل سكنية وتشكيله عصابة سرقة وترويج مخدرات، و(ص.س.) لقيامه بأعمال نصب واحتيال.



وأثناء التوقيف، أطلق الأول النار على الدورية فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وضُبِط في حوزتهما سلاح حربي.