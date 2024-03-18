سرق درّاجات آليّة من مناطق عدّة في جبل لبنان... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

رصدت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي م. ع. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) لاقدامه على سرقة دراجات من مناطق عدّة في جبل لبنان، وتبين أنه من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وتعاطي مخدرات.



وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقفته احدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة الجية، وبتفتيشه، ضبطت بحوزته حقيبة بداخلها أدوات تُستَخدَم لسرقة الدراجات الآلية.



وبالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليات سرقة الدراجات مستخدماً الأدوات التي ضُبِطَت بحوزته من عدة مناطق في محافظة جبل لبنان منها الجية، السعديات، الحدت، برج البراجنة، والشويفات، وأنه كان يقوم ببيعها في مخيّم صبرا مقابل مبالغ تتراوح بين خمسين ومئة وخمسين دولارًا أميركيًّا للدراجة الواحدة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.