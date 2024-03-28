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تحقيق في عملية فرار الرشيد من مبنى حماية الشخصيات
امن وقضاء
2024-03-28 | 07:23
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تحقيق في عملية فرار الرشيد من مبنى حماية الشخصيات
يحقّق كلٌّ من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في عملية فرار داني الرشيد من مبنى حماية الشخصيات، في منطقة ساعة العبد التابع لأمن الدولة.
وأُقف عنصران من جهاز أمن الدولة.
وفرّ الموقوف من سجن مركز حماية الشخصيات في أمن الدولة في ساعة العبد, مساء الأربعاء, إلى جهة مجهولة.
وهو متّهم بالاعتداء ومحاولة قتل بالتعاون مع آخرين.
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