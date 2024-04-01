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تدابير سير اعتباراً من يوم غد من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى- ضهور الشوير

امن وقضاء
2024-04-01 | 11:36
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تدابير سير اعتباراً من يوم غد من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى- ضهور الشوير
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تدابير سير اعتباراً من يوم غد من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى- ضهور الشوير

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه سيتم اعتبارًا من الساعة 09،00 صباحًا من تاريخ 02-04-2024 ولمدة 20 يومًا، منع مرور السير صعودًا من مستديرة الشليمار باتجاه مار موسى- ضهور الشوير، وتحويله باتجاه بكفيا، ونزولاً قبل الجسر المذكور بحوالى /50/ مترًا عند حدود بلدتَي بعبدات ومار موسى، بالقرب من لافتة مار موسى، وذلك بسبب إجراء إصلاحات وتدعيم للجسر المتصدّع الكائن بعد مشروع "بعبدات هيلز"، والذي بات يشكّل خطرًا على السلامة العامة.

وطلبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك الطريق المؤدي إلى الجسر، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية. 

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