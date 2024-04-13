يستغل الاوضاع الراهنة في الجنوب ويسرق أسلاكا كهربائية من منازل وورش

أوقفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي ح. خ. (من مواليد عام 1987، لبناني)، يقوم بسرقة أسلاك كهربائية من ورش ومنازل خالية من السكان في الجنوب والعمال بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة.فبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته وتمكّنت من رصده في بلدة حداثا، فنصبت له كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود داخل أحد المنازل بجرم الكسر والخلع، وسرقة أسلاك كهربائية، وضبطت بحوزته حوالي /20/ كلغ من الأسلاك.وبالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بعدة سرقات مشابهة في بلدات كفرا، وحاريص، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات السرقة.