توقيفات في إطار التحقيق في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش

أوقفت وحدة من الجيش ، بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، السوريَّين (ع.خ.) و(ع.ا.)، وذلك إلحاقًا للبيان المتعلق بالمتابعة الأمنية والتحقيق في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في بلدة العزونية - عاليه.وتمت عملية التوقيف أثناء محاولتهما الهرب إلى سوريا بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية في منطقة المصنع، وذلك لتورطهما في الجريمة.