استئناف العمل في قسم جونية التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتبارا من الثلاثاء المقبل

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أنه، واستكمالاً للخطة الموضوعة للعودة التدريجية لسير العمل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، يُستأنف العمل في قسم جونية التابع للمصلحة اعتبارا من الثلاثاء المقبل في ٢٣-٤-٢٠٢٤.



هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن المعاملات المتوفّرة في القسم المذكور ببيان سيصدر عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.