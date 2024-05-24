تدابير سير يوم الأحد 26 الجاري بالتزامن مع إقامة سباق للدراجات الهوائيّة

بالتزامن مع سباق للدرّاجات الهوائيّة اعتبارًا من الساعة 8،00 من تاريخ 26-05-2024، انطلاقًا من بلدة سلعاتا – جانب كنيسة السيدة باتجاه جسر جبيل- طرابلس، ثم جسر البحصاص، فجسر شكّا نزولًا إلى الطريق البحريّة، مرورًا ببلدة الهري، ثم العودة إلى خطّ النهاية في سلعاتا، طلبت القوى الامنية من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.