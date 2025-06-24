وزير العدل بحث وسفير بلجيكا في التعاون القضائي والقانوني

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار سفير بلجيكا لدى لبنان أرنو باولز، قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وتم خلال اللقاء بحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة إضافة الى التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين القضائي والقانوني.