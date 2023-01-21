موعد لجلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس... ماذا في الشكل والمضمون؟

في الشكل هو هدف سجله رئيس المجلس في مرمى نواب التغيير المعتصمين في قاعة مجلس النواب، بدعوته اللجان المشتركة الى إجتماع الخميس للبحث في قانون ضمان الشيخوخة، من دون ان يعرف ما اذا كان سيحدد موعدا لجلسة انتخاب الرئيس في اليوم ذاته.