مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

هل تكون "الثالثة ثابتة"؟ وهل تكون جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعةِ المقبل مكمِّلة لجلستي الخامس والسابع من آب الفائت؟

جلستا آب أقرتا الأهدافَ في ورقة الموفد الأميركي طوم براك، بحيث يمكن القول إن القطوع مرَّ. الجلسة الثالثة ستناقش الخطة التي سيقدمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وهناك سيناريوهات عدة لمسار الجلسة، من دون ان يتحدد ايٌّ من السيناريوهات سيتقدَّم ؟ هل نحن أمام مجرد اخذ العِلم بها؟ ام الغوص ِ في تفاصيلها مع إدراج المهلة الزمنية التي تنتهي آخر السنة؟

جملة من الأسئلة ، السياسية واللوجستية ، تُطرَح قبل ايام من الجلسة؟

ما هو موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة؟.. الرئيس نبيه بري طرح الحوار، في كلمته امس، ولم يأتِ ايُّ جواب على طرحه ، فهل الصمت علامة الرفض؟.. في هذه الحال، كيف سيتصرف؟

لوجستيًا، هل سيكون الجيش قادرًا على إنجاز المهمة في غضون أربعة اشهر؟ أم ان قائد الجيش سيطرح ما هو أطول من هذه المدة؟

وفي هذه الحال، كيف ستتلقف الولايات المتحدة الأميركية هذا الواقع؟ هل ستتفهَّم الحاجة اللبنانية إلى وقتٍ أطول؟ أم ترى أن في الأمر مماطلة؟ وماذا لو مالت القراءة الأميركية إلى أن في الأمر مماطلة؟ هل تستفيد إسرائيل من هذه القراءة لتواصل ضرباتها؟

أسبوع مفتوح على كل الأحتمالات ، والأجوبة الجمعة.

في إسرائيل ، كيف يبدو المشهد؟

قُدِّمت لمتخذي القرار ورقة سياسية اعدها معهد أبحاث الامن القومي، عن كيفية التعامل مع لبنان...الورقة تقترح استراتيجية تحوِّلُ ما يسمى إنجازات الجيش إلى واقع أمني جديد على الحدود.

ووفق الورقة, يُنزع في مرحلة اولى السلاح من جنوبي لبنان مقابل انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس.

في المرحلة الثانية ،يُقضى على وجود حزب الله في سهل البقاع وعلى المعابر بين سوريا ولبنان.

اما المرحلة الأخيرة ، فتقضي بحسب الورقة بنزع سلاح حزب الله في كل لبنان، مقابل وقفٍ كامل للهجمات الإسرائيلية، والالتزام باحترام السيادة اللبنانية.

ماذا عن الموقف السوري؟ عند صدور الموقف اللبناني ، هناك ترقب لما سيكون عليه الموقف السوري، خصوصًا أن الملف الأبرز هو ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، هو مطلب متفق عليه بين البلدين ويحظى برعاية خليجية ولاسيما سعودية.