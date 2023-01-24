أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح

قد يكون هذا الصوت أجمل ما سمعته مارايا وزوجها محمد... أول بكاء لمولودتيهما التوأم الملتصق.قبل الولادة، أدرك الأهل أن التوأم ملتصق فلجأا إلى وزير الصحة الذي يعلم أن السفر هو الحل الأنسب لإجراء عملية فصل التوأمين التي لم تحدث في لبنان سابقًا، لكنه تواصل مع مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، فقبلت التحدي.