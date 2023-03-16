الأسد: سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي - إيراني

لن تكون انعكاسات الاتفاق الايراني السعودي على اليمن فقط، فلسوريا نصيب.

واكد الرئيس السوري بشار الاسد ان الاتفاق مفاجأة رائعة فاتحاً الباب امام الرياض نحو دمشق بالقول: إن سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي - إيراني مثلما كان الوضع في بعض المراحل ومن قِبل بعض الجهات.