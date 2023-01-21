مرتفع جوي ما زال يؤثر على لبنان

مرتفع جوي ما زال يؤثر على لبنان

ما زال مرتفع جوي يؤثر على لبنان وبطقس مستقر كليًا. ومن المتوقع أن يستمر هذا الإستقرار حوالى الأسبوع ويترافق مع إستقرار الحرارة، فيما تتركز المنخفضات والعواصف حاليًا وسط القارة الأوروبية، واحتمال تبدل المنظومة الجوية لمصلحة منطقتنا أواخر الشهر من ناحية الأمطار...



وفي التفاصيل:



السبت:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٢ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٣ و١٥ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٣

٢- الجو: مشمس

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلُا بين ٥٠ و٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلُا ١٠٢٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة



الأحد: مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ ساحلًا، بين ٣ و١٦ بقاعًا وبين ٧ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الإثنين: مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ ساحلًا، بين ٣ و١٦ بقاعًا وبين ٧ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س