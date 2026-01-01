الأخبار
منخفض جويّ: تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج

جو القارح
حال الطقس
2026-01-01 | 02:26
مشاهدات عالية
2min
منخفض جويّ: تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج

يستمر تأثير منخفض جويّ بفعالية عالية من حيث تساقط الأمطار الغزيرة.

 

كما يستمر تساقط الثلوج على الجبال العالية نسبيًا، نهارًا، (١٨٠٠ متر) لينخفض تدريجيًا ليلًا إلى ١٣٠٠ متر  وعتبة الـ١١٠٠ متر صباح الغد.

 

لكنّ تشكّله غير تراكميّ. 

 

في تفاصيل طقس اليوم:

 

-الجو : غير مستقر وممطر بغزارة مع برق ورعد وتشكل سيول وثلوج على ١٨٠٠ متر نهارًا وتنخفض الى الـ١٣٠٠ متر ليلًا

-الحرارة: ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٠ بقاعًا وبين ٤ و ٨ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠ كم/س قوية خصوصًا جبلًا

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa

- الانقشاع : سيئ

- حال البحر : مرتفع الموج ٣٠٠ سم وحرارة سطح المياه ٢١

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الجمعة:

بارد مع تساقط امطار محلية خفيفة ليستقر الطقس تدريجيًا مع تقدم الوقت، بعد الظهر وتتساقط ثلوج خفيفة على ١١٠٠ متر.

 

وتتراوح الحرارة بين ٨ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و ٩ بقاعًا وبين ٢ و ٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س. 

 

وتحذير من تشكل الجليد بدءًا من ١١٠٠ متر.

 

السبت:

الطقس مستقر بارد وقليل السحب.

 

وتتراوح الحرارة بين ٧ و ١٥ درجة ساحلًا وبين -٢ و ١٠ بقاعًا وبين ١ و ٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


