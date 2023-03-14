منخفض جوي يسيطر على أجواء لبنان.. ويستمر لغاية صباح الخميس

يسيطر على لبنان منخفض جوي ويستمر لغاية صباح يوم الخميس، وهذا المنخفض يُعدّ اعتياديًا من حيث الفعالية، لكنه يحمل معه تدنٍّ بدرجات الحرارة، وتكون الامطار غزيرة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على الجبال العالية.١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٥ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجة٢- الجو : غائم وتتساقط امطار رعدية متفرقة تشتد احيانا فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠متر٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسب الضباب٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجةطقس غير مستقر وتتساقط امطار رعدية متفرقة وتتساقط البرد الثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و ١٦ ساحلا وبين ٣ و ١٠ بقاعاً وبين ٥ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/سطقس متقلب صباحاً وتتساقط امطار محلية ثم يستقر الطقس مع تقدم الساعات والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١١ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س