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منخفض جوي يسيطر على أجواء لبنان.. ويستمر لغاية صباح الخميس

حال الطقس
2023-03-14 | 03:37
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منخفض جوي يسيطر على أجواء لبنان.. ويستمر لغاية صباح الخميس
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منخفض جوي يسيطر على أجواء لبنان.. ويستمر لغاية صباح الخميس

يسيطر على لبنان منخفض جوي ويستمر لغاية صباح يوم الخميس، وهذا المنخفض يُعدّ اعتياديًا من حيث الفعالية، لكنه يحمل معه تدنٍّ بدرجات الحرارة، وتكون الامطار غزيرة أحيانا مع برق ورعد وثلوج على الجبال العالية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الثلاثاء  :
١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٩ درجة، بقاعا بين ٤ و  ١٥ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجة
٢- الجو : غائم وتتساقط امطار رعدية متفرقة تشتد احيانا فيما تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠متر 
٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسب الضباب
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة


الاربعاء : طقس غير مستقر وتتساقط امطار رعدية متفرقة وتتساقط البرد الثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و ١٦ ساحلا  وبين ٣ و ١٠ بقاعاً وبين ٥ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

الخميس : طقس متقلب صباحاً وتتساقط امطار محلية ثم يستقر الطقس مع تقدم الساعات والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا  وبين ٤ و ١١ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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