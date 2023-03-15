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منخفض جويّ يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-03-15 | 05:02
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منخفض جويّ يسيطر على لبنان..
يسيطر على لبنان منخفض جويّ ويستمر لغاية صباح يوم غد الخميس، وهذا المنخفض يعدّ اعتياديًا من حيث الفعالية، ومن المتوقّع ان يؤثّر منخفض آخر على لبنان أواخر الاسبوع.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الاربعاء :
١- الحرارة ساحلاً ١٢ و ١٧ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٢ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١١
٢- الجو : غائم وتتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج على ١٨٠٠متر
٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة
الخميس :
طقس متقلب صباحاً وتتساقط امطار فجرا ثم يستقر الطقس مع تقدم الساعات والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١١ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
الجمعة :
طقس مستقر غائم جزئيا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ٧ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
منخفض جويّ
لبنان..
منخفض جوي يسيطر على أجواء لبنان.. ويستمر لغاية صباح الخميس
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