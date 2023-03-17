منخفض جوي بدءاً من العصر

طقس اليومواليومين المقبيلن

يسيطر الاستقرار الجوي على لبنان ويستمر اليوم نهارا مع عودة الارتفاع الى درجات الحرارة قبل ان نستقبل منخفضاً جوياً آخر بدءا من العصر ويستمر عدة ايام وهذا المنخفض يحمل معه امطاراً وثلوجاً على الجبال العالية وتدني بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم:





- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٦ و ١٩ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٧.

- الجو : مستقر وغائم جزئيا يتحول متقلب عصرا مع احتمال امطار رعدية محلية.

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪.

- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa.

- الرؤية جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:





السبت: طقس غير مستقر وتتساقط امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ٢٠٠٠متر والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١١ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.



الاحد : طقس غير مستقر وتتساقط امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وتكون غزيرة في بعض المناطق وثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و ١٦ ساحلا وبين ٣ و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.