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o
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o
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طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-01-01 | 04:16
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طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان
يؤدي مرتفع جوي يترافق مع رياح جافة الى طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لكن الطقس يبقى باردا مع تشكل جليد على الجبال.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٥ درجة ساحلا، بين ١ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٣ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس
- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٥ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٨ درجة ساحلا، بين ١ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٣ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس مشمس ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي:بين ٩ و١٩ درجة ساحلا، بين ١ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٣ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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