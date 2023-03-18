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منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

حال الطقس
2023-03-18 | 02:59
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منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
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منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

اليكم طقس الأيام المقبلة

يؤثر منخفض جوي على لبنان بعد الظهر، الاحد والاثنين وهذا المنخفض يحمل معه الأمطار والثلوج على الجبال وتدني بدرجات الحرارة وينكفئ يوم الثلاثاء لتعود الحرارة الى الارتفاع ومن المتوقع ان تلامس الثلوج ١٤٠٠متر مساء الاحد.

تفاصيل طقس اليوم السبت:

١- الحرارة ساحلاً ١٢ و١٩ درحة، بقاعا بين ٢ و١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و١٣ درجة.
٢- الجو: غائم جزئيا يتحول غائم وممطر بعد الظهر غزيرة احياناً مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على ٢١٠٠ متر نهارا وتلامس ١٧٠٠متر عصراً.
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

طقس اليومين المقبلبن:

الاحد: طقس غير مستقر وتتساقط امطار متفرقة خصوصاً بعد الظهر وتكون غزيرة في بعض المناطق وثلوج على الـ ١٦٠٠متر وتتدنى الى الـ١٤٠٠ متر بين الليل وفجر الاثنين والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١١ و١٦ ساحلا وبين ٣ و١٠ بقاعاً وبين ٤ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الاثنين: طقس غير مستقر وتتساقط امطار متقطعة ومحلية وثلوج على الـ ١٤٠٠ متر صباحا ثم على الـ ١٦٠٠ متر نهاراً والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٧ ساحلا وبين ٤ و١١ بقاعاً وبين ٥ و١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
 
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