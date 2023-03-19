الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منخفض جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-03-19 | 02:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منخفض جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر اليوم وغدا ويترافق مع أمطار وثلوج على الجبال وينكفئ يوم الثلاثاء لتعود درجات الحرارة الى الارتفاع. ومن المتوقع أن يلامس تساقط الثلوج الـ ١٣٠٠متر الى ١٤٠٠متر (من دون تراكم أو تراكم خفيف) بين ليل الأحد والاثنين.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً ١١ و١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١١ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٤ و١٠ درجات.
٢- الجو: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر نهارا وتلامس ١٣٠٠متر ~ ١٤٠٠متر بين الليل وفجر الاثنين
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
طقس غير مستقر وتتساقط أمطار متقطعة ومحلية وثلوج على الـ١٣٠٠متر ~ ١٤٠٠ متر فجرا ثم على الـ١٦٠٠ متر نهاراً ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و١٧ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
الثلاثاء:
طقس يميل نحو الاستقرار فيما الجو غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و١٩ درجة ساحلا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الطقس
لبنان
منخفض جوي
منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-03-18
منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-03-18
منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-03-15
منخفض جويّ يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-03-15
منخفض جويّ يسيطر على لبنان..
0
حال الطقس
2023-03-14
منخفض جوي يسيطر على أجواء لبنان.. ويستمر لغاية صباح الخميس
حال الطقس
2023-03-14
منخفض جوي يسيطر على أجواء لبنان.. ويستمر لغاية صباح الخميس
0
حال الطقس
2023-03-12
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-03-12
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-03-18
منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-03-18
منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2023-03-17
منخفض جوي بدءاً من العصر
حال الطقس
2023-03-17
منخفض جوي بدءاً من العصر
0
حال الطقس
2023-03-16
عودة الارتفاع بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2023-03-16
عودة الارتفاع بدرجات الحرارة..
0
حال الطقس
2023-03-15
منخفض جويّ يسيطر على لبنان..
حال الطقس
2023-03-15
منخفض جويّ يسيطر على لبنان..
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-01-24
الرئيس الصربي: صربيا تحت الضغط للتوصل الى اتفاق حول التطبيع مع كوسوفو
صحف اليوم
2023-01-24
الرئيس الصربي: صربيا تحت الضغط للتوصل الى اتفاق حول التطبيع مع كوسوفو
0
أخبار دولية
08:37
بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة
أخبار دولية
08:37
بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة
0
أخبار دولية
09:59
بوتين يزور القرم في ذكرى ضمها
أخبار دولية
09:59
بوتين يزور القرم في ذكرى ضمها
0
منوعات
07:30
بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!
منوعات
07:30
بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:08
Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان
تقارير نشرة الاخبار
15:08
Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
مصر وتركيا... عهد جديد؟
تقارير نشرة الاخبار
15:05
مصر وتركيا... عهد جديد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!
تقارير نشرة الاخبار
15:01
من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:59
في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع
تقارير نشرة الاخبار
14:56
أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
14:51
أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
حملة We Miss Lebanon إلى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:39
حملة We Miss Lebanon إلى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…
تقارير نشرة الاخبار
14:02
إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…
0
أخبار لبنان
14:00
أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس
أخبار لبنان
14:00
أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:10
إرتفاع بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
09:10
إرتفاع بأسعار المحروقات...
2
منوعات
07:30
بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!
منوعات
07:30
بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!
3
خبر كاذب
18:10
هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟
خبر كاذب
18:10
هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟
4
أمن وقضاء
16:07
إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته
أمن وقضاء
16:07
إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته
5
خبر عاجل
06:31
الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا
خبر عاجل
06:31
الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا
6
أمن وقضاء
15:51
ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟
أمن وقضاء
15:51
ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟
7
فنّ
06:35
جو القارح يفاجئ المتابعين بصورته مع ابنه: "علّموهم يحبّوا لبنان"
فنّ
06:35
جو القارح يفاجئ المتابعين بصورته مع ابنه: "علّموهم يحبّوا لبنان"
8
فنّ
07:14
ابنا أصالة نصري مع طارق العريان ونيكول سعفان في أوّل ظهور لهم معاً
فنّ
07:14
ابنا أصالة نصري مع طارق العريان ونيكول سعفان في أوّل ظهور لهم معاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store