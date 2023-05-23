الكتل الهوائية الحارة تنحسر... إليكم حال الطقس في لبنان

تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن لبنان وتعود درجات الحرارة الى الانخفاض لتتمحور حول المعدلات الموسمية فيما الجو يكون متقلباً بين الصحو واحتمال أمطار محلية خصوصا جبلاً وخصوصا يوم الأحد المقبل نتيجة تمركز منخفض جوي جنوب اليونان ويؤثر بفعالية ضعيفة على لبنان.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



١- الحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا، بين ١٤ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: غائم جزئياً

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة سرعتها ما بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا بين ٦٠ و٨٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



- الأربعاء: الطقس غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار رعدية خصوصا جبلاً بعد الظهر، مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٨ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٦ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



- الخميس: الطقس غائم جزئياً مع احتمال تساقط رذاذ جبلاً بعد الظهر، ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٧ و٢٧ درجة ساحلا، وبين ١٣ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.