احتمال تساقط أمطار... كيف سيكون طقس الـweekend؟

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل، يتحول إلى متقلب يوم غد، مع احتمال تساقط امطار محلية خصوصا في المناطق الجبلية بين أيام السبت والاثنين نتيجة تمركز منخفض جوي شمال مصر ويؤثر بفعالية ضعيفة على لبنان.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة : تنخفض وتتراوح بين ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٣ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر

- الجو: مشمش الى غائم حزئياً

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س

- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الرؤية جيدة

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: غائم جزئياً فيما كتل حارة سريعة تؤثر على لبنان بطقس حار ومغبر، احتمال امطار رعدية خاصة في الداخل وعلى الجبال مساءً. الحرارة تتخطى الـ ٣٠ درجة وتتراوح على الشكل التالي بين ٢١ و ٣٤ (خاصة جنوباً) ساحلا وبين ١٦ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة و معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.