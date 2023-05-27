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ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-05-27 | 01:34
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ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان اليوم بطقس ربيعي حار مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. بالتوازي يتمركز منخفض جوي شمال مصر يؤدي بالتالي الى طقس متقلب مع امطار رعدية محلية غير شاملة لغاية يوم الاثنين المقبل، وانخفاض بدرجات الحرارة.
في التفاصيل:
السبت:
١- الحرارة : تتخطى الـ ٣٠ درجة وتتراوح على الشكل التالي بين ٢١ و ٣٥ (خاصة جنوباً) ساحلا وبين ١٦ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئياً ومغبر مع احتمال امطار رعدية بعد الظهر جبلاً وشرقا
٣- الرياح: جنوبية شرقية تنشط احيانا خاصةً جبلاً وبقاعاً سرعتها ما بين ٣٠ و ٨٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٧٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
الاحد: تضعف الكتل الحارة والجو غائم جزئياً ومتقلب مع أحتمال امطار رعدية متفرقة خاصة جبلاً وفي الداخل، فيما تنخفض الحرارة وتتراوح على الشكل التالي، بين ٢٣ و ٢٩ (خاصة جنوباً) ساحلا وبين ١٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
الاثنين: غائم جزئياً ومتقلب مع أحتمال امطار رعدية متفرقة خاصة جبلاً وفي الداخل فيما تنخفض الحرارة وتتراوح على الشكل التالي بين ٢١ و ٢٨ (خاصة جنوباً) ساحلا وبين ١٧ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
*
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