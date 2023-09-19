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أجواء متقلّبة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2023-09-19 | 01:24
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أجواء متقلّبة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة..
يسيطر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام، يترافق مع أجواء متقلبة قليلاً اليوم وغدا، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، وهناك إحتمال لبعض الامطار الرعدية والمحلية اليوم وغدا الاربعاء خاصة جبلاً وشمالاً.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
-الثلاثاء:
١- الحرارة: : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: يتحوّل غائم جزئياً مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل خاصة على الجبال الشمالية بعد الظهر
٣- الرياح: شرقية ليلا جنوبية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة
-الاربعاء :
طقس متقلب غائم جزئيًا مع احتمال زخات مطر محلي غير شامل خاصة على الجبال والمناطق الشرقية والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
-الخميس :
طقس مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
*
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