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موجة حر جديدة منتظرة...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-06-11 | 01:25
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موجة حر جديدة منتظرة...
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موجة حر جديدة منتظرة...

يؤثر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام، يستمر لغاية يوم غد الاربعاء مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة. 

وبدءا من يوم الخميس، ستتدفق كتل حارة من فوق شمال افريقيا ستؤدي الى موجة حار يتأثر بها لبنان مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية، لتعود وتنحسر يوم الاثنين.

وسيكون الطقس رطباً ساحلا والمرتفعات القريبة منها ما يزيد الشعور بالحرًّ، مقابل رطوبة متدنية جبلاً وبقاعاً. 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر 
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي جبلاً والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الخميس: مشمس والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٣ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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