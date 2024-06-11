الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
34
o
الجنوب
27
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
34
o
الجنوب
27
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موجة حر جديدة منتظرة...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-06-11 | 01:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موجة حر جديدة منتظرة...
يؤثر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام، يستمر لغاية يوم غد الاربعاء مع فروقات طفيفة بدرجات الحرارة.
وبدءا من يوم الخميس، ستتدفق كتل حارة من فوق شمال افريقيا ستؤدي الى موجة حار يتأثر بها لبنان مع درجات حرارة فوق المعدلات الموسمية، لتعود وتنحسر يوم الاثنين.
وسيكون الطقس رطباً ساحلا والمرتفعات القريبة منها ما يزيد الشعور بالحرًّ، مقابل رطوبة متدنية جبلاً وبقاعاً.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء
: قليل السحب مع تشكل ضباب محلي جبلاً والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
الخميس
: مشمس والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٣ و ٣٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
موجة حار
درجات الحرارة
فصل الصيف
موجة حرّ تتجه من افريقيا الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-08
مع اقتراب فصل الصيف...إليكم 6 نباتات منزلية تساعدكم على التخلص من الذباب!
منوعات
2024-06-08
مع اقتراب فصل الصيف...إليكم 6 نباتات منزلية تساعدكم على التخلص من الذباب!
0
حال الطقس
2024-06-08
الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-06-08
الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة
0
صحة وتغذية
2024-06-06
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
صحة وتغذية
2024-06-06
تزامنا مع مع ارتفاع درجات الحرارة... إليكم 5 طرق سهلة لعلاج التعرق الزائد
0
منوعات
2024-05-31
فنلندا تسجّل مستوى قياسياً في درجات الحرارة لشهر أيار... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-05-31
فنلندا تسجّل مستوى قياسياً في درجات الحرارة لشهر أيار... وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-06-10
موجة حرّ تتجه من افريقيا الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-06-10
موجة حرّ تتجه من افريقيا الى لبنان.. اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-06-09
الكتل الحارة تنحسر والرطوبة ترتفع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-06-09
الكتل الحارة تنحسر والرطوبة ترتفع... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2024-06-08
الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-06-08
الكتل الحارة تنحسر الأحد... وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2024-06-07
الكتل الحارة الى انحسار اعتباراً من الاحد
حال الطقس
2024-06-07
الكتل الحارة الى انحسار اعتباراً من الاحد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
15:57
رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي
فنّ
15:57
رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي
0
أخبار لبنان
05:53
جعجع: مرتا مرتا...جاهزون لأي تشاور كما يجب ان يكون قبل أي جلسة انتخابية
أخبار لبنان
05:53
جعجع: مرتا مرتا...جاهزون لأي تشاور كما يجب ان يكون قبل أي جلسة انتخابية
0
صحة وتغذية
2024-04-20
استخدمت العصائر بدلاً من العلاج الكيميائي...امرأة تروي تجربتها المؤلمة مع مرض السرطان
صحة وتغذية
2024-04-20
استخدمت العصائر بدلاً من العلاج الكيميائي...امرأة تروي تجربتها المؤلمة مع مرض السرطان
0
منوعات
2024-06-09
"تكريما لآلاف العمّال"... بلدة كرواتية تشيّد مجسّماً لسيارة مرسيدس بالحجم الفعلي!
منوعات
2024-06-09
"تكريما لآلاف العمّال"... بلدة كرواتية تشيّد مجسّماً لسيارة مرسيدس بالحجم الفعلي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:47
وفد من "اللقاء الديمقراطي" يلتقي تكتل "التوافق الوطني": للذهاب إلى حوار من دون شروط
أخبار لبنان
06:47
وفد من "اللقاء الديمقراطي" يلتقي تكتل "التوافق الوطني": للذهاب إلى حوار من دون شروط
0
تقارير نشرة الاخبار
06:42
سلسلة جولات اليوم في إطار المبادرات الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
06:42
سلسلة جولات اليوم في إطار المبادرات الرئاسية
0
أخبار دولية
06:22
انطلاق أعمال مؤتمرِ الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في البحر الميت
أخبار دولية
06:22
انطلاق أعمال مؤتمرِ الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في البحر الميت
0
أمن وقضاء
05:33
إزالة مخيم للنازحين السوريين غير شرعيين في المدينة الصناعية في زحلة
أمن وقضاء
05:33
إزالة مخيم للنازحين السوريين غير شرعيين في المدينة الصناعية في زحلة
0
أخبار لبنان
04:42
لقاء بين باسيل وكرامي... وتأكيد على أهمية التفاهم والتوافق
أخبار لبنان
04:42
لقاء بين باسيل وكرامي... وتأكيد على أهمية التفاهم والتوافق
0
أخبار دولية
04:39
بلينكن: نتانياهو "أكد التزامه" باقتراح وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
04:39
بلينكن: نتانياهو "أكد التزامه" باقتراح وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
00:47
سقوط خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية
أخبار دولية
00:47
سقوط خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية
0
أخبار دولية
17:04
فيديو يوثق عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في النصيرات
أخبار دولية
17:04
فيديو يوثق عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في النصيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تكريم رياضيين لبنانيين مقيمين في السعودية حققوا إنجازات وميداليات في المملكة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
تكريم رياضيين لبنانيين مقيمين في السعودية حققوا إنجازات وميداليات في المملكة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
15:57
رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي
فنّ
15:57
رفيق علي أحمد عن عائلته: تزوجت "خطيفة" بسبب الطائفة وهذه أسماء أبنائي
2
أخبار دولية
17:04
فيديو يوثق عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في النصيرات
أخبار دولية
17:04
فيديو يوثق عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في النصيرات
3
منوعات
16:30
رفض تنفيذ فعل جنسي معهما... لن تصدقوا ما قامت بها سيدتان بحق رجل في روسيا!
منوعات
16:30
رفض تنفيذ فعل جنسي معهما... لن تصدقوا ما قامت بها سيدتان بحق رجل في روسيا!
4
اقتصاد
02:20
انخفاض في سعر المحروقات وارتفاع في سعر الغاز
اقتصاد
02:20
انخفاض في سعر المحروقات وارتفاع في سعر الغاز
5
حال الطقس
01:25
موجة حر جديدة منتظرة...
حال الطقس
01:25
موجة حر جديدة منتظرة...
6
منوعات
15:02
في اليوبيل الفضي لجلوس الملك على العرش... الأميرة رجوة تخطف الأنظار بحملها (صور)
منوعات
15:02
في اليوبيل الفضي لجلوس الملك على العرش... الأميرة رجوة تخطف الأنظار بحملها (صور)
7
منوعات
08:20
طالبة تثير الجدل بعد وقوفها على رأسها خلال حفل تخرجها: "هذا أمر شيطاني"
منوعات
08:20
طالبة تثير الجدل بعد وقوفها على رأسها خلال حفل تخرجها: "هذا أمر شيطاني"
8
أخبار دولية
00:47
سقوط خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية
أخبار دولية
00:47
سقوط خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من حزب الله بضربات إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More