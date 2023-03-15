رفع جلسة استجواب رياض سلامة الى الغد

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء

معلومات الـ LBCI: سلامة تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية