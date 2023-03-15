أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على شخص ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو

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