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معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس

خبر عاجل
2023-03-16 | 12:38
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معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
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معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس

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