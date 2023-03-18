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إرتفاع بأسعار المحروقات...

خبر عاجل
2023-03-18 | 09:10
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إرتفاع بأسعار المحروقات...
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إرتفاع بأسعار المحروقات...

إرتفاع بأسعار المحروقات...

إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 27000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان 28000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 25000 ليرة لبنانية والغاز 18000 ليرة لبنانية. 
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1.990.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 2.038.000 ل.ل.
المازوت: 1.881.000 ل.ل.
الغاز: 1.325.000 ل.ل. 
 

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