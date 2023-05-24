بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أستقل من تكتل لبنان القوي وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار

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