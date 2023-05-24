بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية

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