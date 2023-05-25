الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل
خبر عاجل
2023-05-25 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل
خبر عاجل
الالكترونية:
الحزب
التقدمي
الإشتراكي
جنبلاط
استقالته
رئاسة
الحزب
ويدعو
مؤتمر
انتخابي
للحزب
حزيران
المقبل
وزير السياحة للـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2024
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:25
طرفا النزاع في السودان يتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار
أخبار دولية
05:25
طرفا النزاع في السودان يتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار
0
أمن وقضاء
05:22
سرق سيّارة رباعيّة الدّفع من مزرعة يشوع.. و"المعلومات" توقفه
أمن وقضاء
05:22
سرق سيّارة رباعيّة الدّفع من مزرعة يشوع.. و"المعلومات" توقفه
0
أخبار دولية
05:21
روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة دبلوماسيين
أخبار دولية
05:21
روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد خمسة دبلوماسيين
0
منوعات
05:01
مشهد مؤثر... كلب ينال شهادة جامعية مع صاحبته (فيديو)
منوعات
05:01
مشهد مؤثر... كلب ينال شهادة جامعية مع صاحبته (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
03:26
وزير السياحة للـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2024
خبر عاجل
03:26
وزير السياحة للـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2024
0
خبر عاجل
03:25
معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة
خبر عاجل
03:25
معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة
0
خبر عاجل
15:49
بو صعب لـ حوار المرحلة: على سلامة أن يستقيل فورًا حرصًا على لبنان والقطاع المصرفي وصحيح ألا حكم بحقه ولكنه متّهم
خبر عاجل
15:49
بو صعب لـ حوار المرحلة: على سلامة أن يستقيل فورًا حرصًا على لبنان والقطاع المصرفي وصحيح ألا حكم بحقه ولكنه متّهم
0
خبر عاجل
15:29
بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية
خبر عاجل
15:29
بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:57
القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة من السفر!
أمن وقضاء
09:57
القضاء اللبناني يمنع رياض سلامة من السفر!
0
فنّ
2023-04-27
وفد من IDAFA عرض مع وزير الشؤون الإجتماعية تحضير نسخة جديدة من المهرجان خارج لبنان
فنّ
2023-04-27
وفد من IDAFA عرض مع وزير الشؤون الإجتماعية تحضير نسخة جديدة من المهرجان خارج لبنان
0
فنّ
2023-05-24
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
فنّ
2023-05-24
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
0
أخبار دولية
00:40
ديسانتيس يعلن ترشّحه للبيت الأبيض لقيادة "العودة الأميركية العظمى"
أخبار دولية
00:40
ديسانتيس يعلن ترشّحه للبيت الأبيض لقيادة "العودة الأميركية العظمى"
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
16:11
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
اخبار البرامج
16:11
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لبنان في عيون العالم…
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لبنان في عيون العالم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عين المصارف المراسلة على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عين المصارف المراسلة على لبنان
0
أخبار دولية
13:39
فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..
أخبار دولية
13:39
فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..
0
امن وقضاء
13:36
في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟
امن وقضاء
13:36
في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان مرّة جديدة على خارطة الدول المشجعة لدور المرأة الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان مرّة جديدة على خارطة الدول المشجعة لدور المرأة الاقتصادي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:34
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
10:34
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة
2
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
3
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
اقتصاد
06:56
توضيح من وزارة المالية عن رواتب القطاع العام ومعاشات المتقاعدين
4
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
خبر عاجل
09:41
أ.ف.ب.: القضاء اللبناني يمنع حاكم المصرف المركزي من السفر بعد استجوابه
5
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
خبر عاجل
08:02
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
7
خبر عاجل
03:25
معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة
خبر عاجل
03:25
معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة
8
خبر عاجل
14:49
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أستقل من تكتل لبنان القوي وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار
خبر عاجل
14:49
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أستقل من تكتل لبنان القوي وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More