الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل

وزير السياحة للـLBCI: لبنان مرشّح على موقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الاوسط كما مرشح لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام 2024

السابق