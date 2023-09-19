ارتفاع بأسعار المحروقات..

بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران

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